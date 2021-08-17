Обращение Виктора Януковича к соотечественникам может быть связано с грядущим осенне-зимним политическим сезоном на Украине, который будет активен на фоне социально-экономических проблем, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Украина.ру

Ранее четвертый президент Украины Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны.

По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.

Янукович также отметил, что нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР, а нарастание внутриполитической напряженности в Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью было лишь вопросом времени.

Экс-глава государства считает, что накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов.

Он добавил, что для вывода страны из кризиса требуется проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто знает, что такое законы экономики, кто ценит право человека разговаривать на родном языке, ходить в церковь, которую считает своей духовной обителью, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью, и так обязательно произойдет в ближайшей исторической перспективе.

Алексей Зубец, отвечая на вопрос, удалось ли Януковичу и людям, которым близки его взгляды, сделать правильные выводы из 30-летия независимой Украины и из 7-летия «майданной» Украины, заявил следующее:

- Если говорить о ближайшем окружении Януковича, которое не переметнулось на сторону новой власти и оказалось в эмиграции, то среди них это просветление наступило не сейчас, а гораздо раньше. То, что Украина пошла под откос, стало понятно еще в апреле 2014 года, когда Александр Турчинов послал армию и полицию «наводить порядок» на востоке Украины, пообещав зачистить его в течение недели, но не сумел сделать нечего. Если бы в тот момент тем, кто пришел к власти в Киеве, удалось зачистить Юго-Восток, ситуация была бы другой. Но стало понятно, что проект майданной Украины как анти-России и «витрины» для всей Восточной Европы идет под откос.

Второй такой крупной поворотной точкой стали военные поражения 2015 года с сотнями погибших солдат украинской армии. Он показал, что военного успеха майданной Украины на Юго-Востоке не будет.

Запад создал новую Украину как инструмент для решения собственных задач — давления на Россию и экономического разграбления. Но проблема в том, что Украина не может быть инструментом для давления на Россию. Это как пуля из глины, которой невозможно стрелять. Поэтому разочарование Украиной началось где-то в 2015-2018 году и реализовалось в виде договоренностей по «Северному потоку-2» и небольшого улучшения российско-американских отношений после встречи Байдена и Путина. То, что сегодня ясно всем, тем, кто понимает, что происходит, стало ясно еще тогда.

Почему это выступление появилось сейчас? На Украине назревают серьезные экономические проблемы. Я уже неоднократно говорил, что Украине грозит не какая-то там «российская агрессия», а развал экономической системы и невозможность наполнить бюджет, выплатить зарплаты и пенсии. Исходя из того, что мы знаем, там идут разного рода сокращения, и за счет этого Украина еще как-то стоит на ногах.

Кроме того, у Украины огромная задолженность, которая выросла чуть ли не в 1,5 раза за один год, а это очень много. Сверхвысокие цены на газ и электричество приведут к резкому удорожанию услуг ЖКХ. Цены на мировом рынке угля взлетели кратно из-за того, что страны Юго-Восточной Азии в связи с более высокими темпами экономического роста закупили значительное количество топлива, а без угля функционирование энергетической системы Украины невозможно.

Блицопрос: Анатолий Вассерман про обращение Януковича к соотечественникам © РИА Новости, Александр Натрускин

Ко всему этому добавляются и языковые законы, которые стали сильным раздражителем. Украинское население мало интересуется политикой, оно живет своей жизнью, но эти законы она воспринимает как вмешательство государства в жизнь простых людей, когда им указывают, на каком языке им разговаривать, в том числе в тех регионах, где по-украински не говорили никогда. Те, кто поумнее, предлагали смягчить или убрать этот раздражитель, но это конфликт с националистами, и на это никто не пойдет.

Исходя из этого, в этом осенне-зимнем сезоне можно ожидать если не народного восстания, то большие проблемы для режима Зеленского. Ему понадобится внешняя поддержка. И вот Янукович как бы предлагает украинцам вспомнить 2013 год, когда доллар был по 8 гривен и страна по меркам постсоветского пространства была зажиточной и процветающей, и наладить отношения с Россией.

Если мы говорим о признании собственных ошибок, то Янукович в значительной степени был автором разрыва с Россией. Он почему-то был абсолютно убежден, что он может маневрировать, брать деньги и там, и там. Янукович был главным идеологом пути на Запад за счет России. И то, что он теперь называет разрыв отношений с Россией большой ошибкой, как раз-таки свидетельствует о его понимании, что сидеть на двух стульях можно лишь до определенного момента, но потом ты провалишься.

Плюс он хочет активизировать пророссийские настроения и предложить прорусский вектор на случай тех неприятностей, которые ожидают Украину в этом сезоне. Мы можем увидеть если не ренессанс, то серьезное оживление пророссийских сил, которые должны показать, что дорога на Запад не привела ни к чему, кроме экономических проблем, а ориентация на Россию ряда отраслей хотя бы до 2013 года — путь к процветанию.

Так что заявление Януковича связано с этим осенне-зимним политическим сезоном, который на фоне крупных социально-экономических проблем будет весьма активен.