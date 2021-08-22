На Украине запрос на восстановление добрососедских отношений с Россией высок, но при этом политически ничтожен. В политике Киева этот фактор не учитывается, поэтому не стоит успокаивать себя данными соцопросов. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский ради возвращения Донбасса и мира в Украине должен лично встретиться с руководителями ДНР/ЛНР, а 44,9% поддержали предоставление Донбассу автономию.

В украинском обществе также постепенно приходит осознание, что быстро вернуть Донбасс не получится, и, может быть, вообще не стоит его возвращать, тем более страна научилась жить без Донбасса, люди сами по себе не очень представляют, как вернуть его, если только не путем тотальной победы над ним, пояснил эксперт.

«Тех, кто настроен прозападно, Донбасс все меньше интересует, так как регион может мешать прозападному пути Украины. А для тех, кто настроен не столь проевропейски, этот регион фактически отсоединился, и они лишь хотят, чтобы там не было войны», — указал Неменский.

Несмотря на все попытки центральной власти проводить политику ненависти к России за то, что она якобы оккупировала Донбасс, в обществе отношение к этой проблеме гораздо более прагматичное и все более спокойное, возвращение Донбасса уже не является основным нервом переживаний украинского общества ни на западе страны, ни на востоке, заключил собеседник издания.

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