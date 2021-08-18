Россия не будет возвращаться к политике помощи Украине по созданию в ней единой независимой нации. За последние годы Россия увидела достаточно, чтобы понять, что помогать Украине не стоит, считает политолог Олег Неменский

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Украина.ру

- Олег, давайте начнем беседу с «Крымской платформы». Должна ли Россия реагировать на этот саммит по принципу «собака лает — караван идет», или должна рассматривать его как посягательство на свою территориальную целостность и сделать соответствующие выводы?

— Безусловно, России нужно послать очень четкий сигнал всем участникам «платформы» о том, что для нее такая позиция неприемлема, и разработать комплекс мер, которые служили бы в качестве демонстративного наказания для тех, кто примет в ней участие. Понятно, что это нужно сделать, максимально соблюдая свои интересы, чтобы не был нанесен ущерб экономике и внешнеэкономическим связям.

Но надо также понимать, что «Крымская платформа» — это не очень-то значимое событие. В Киеве его пытались сделать значительным, но это не получилось. Я думаю, даже в Киеве уже жалеют, что задумали эту инициативу, после ее проведения многие назовут ее провальной, поскольку уровень представительства важнейших стран такой, что это демонстрация слабости западной поддержки, а не ее силы.

Кроме того, «Крымскую платформу» можно использовать как мощный информационный повод, подтверждающий отсутствие у Украины мощной поддержки в крымском вопросе.

- Сегодня было опубликовано исследование «Социального мониторинга», в соответствии с которым 51% респондентов сочли, что президент Владимир Зеленский ради возвращения Донбасса и мира в Украине должен лично встретиться с руководителями ДНР/ЛНР, а 44,9% поддержали предоставление Донбассу автономию. Можно ли утверждать, что, несмотря на пропаганду войны, на Украине по-прежнему сильны если не пророссийские настроения, то стремление восстановить добрососедские отношения с Россией?

— Несомненно, что запрос на восстановление добрососедских отношений с Россией высок, но при этом политически ничтожен. В политике Украины этот фактор не учитывается, поэтому не стоит успокаивать себя данными соцопросов. Они не могут как-то повлиять на позицию официального Киева.

В украинском обществе также постепенно приходит осознание, что быстро вернуть Донбасс не получится, и, может быть, вообще не стоит его возвращать. Страна научилась жить без Донбасса, люди сами по себе не очень представляют, как вернуть его, если только не путем тотальной победы над ним.

Тех, кто настроен прозападно, Донбасс все меньше интересует, так как регион может мешать прозападному пути Украины. А для тех, кто настроен не столь проевропейски, этот регион фактически отсоединился, и они лишь хотят, чтобы там не было войны.

Насколько я понимаю, несмотря на все попытки центральной власти проводить политику ненависти к России за то, что она якобы оккупировала Донбасс, в обществе отношение к этой проблеме гораздо более прагматичное и все более спокойное. Возвращение Донбасса уже не является основным нервом переживаний украинского общества ни на западе страны, ни на востоке.

- Кондолиза Райз ранее заявила, что вывод американских войск из Афганистана был слишком поспешным, и что в связи с этим необходимо дать сигнал Тайваню, Ираку и Украине. Подтолкнет ли афганский фактор Киев к тому, чтобы активизироваться на донбасском направлении, чтобы показать свою полезность и чтобы Запад его не бросил?

— Не думаю. Никакой активизации быть не может. Скорее, наоборот. Сейчас, когда Америка продемонстрировала всему миру, что она очень легко предает своих сторонников, общественная поддержка радикально проамериканского курса будет снижаться, и самоуверенности у украинских властей также поубавиться.

Посмотрите, как сильно повлияли эти события на настроения в политических кругах даже тех стран, которые являются членами ЕС и НАТО и позиционируют себя как главные союзники США в Европе (та же Польша). Что уж говорить об Украине, которая претендует лишь на статус основного союзника НАТО вне блока, который был предоставлен Афганистану еще в 2012 году. Но даже такой статус она не может в ближайшее время получить.

Все это влияет на настроение общества и правящих кругов. На фоне этого устраивать боевые действия в Донбассе было бы политически неразумно.

Другое дело, что там могут усилиться провокации в связи со сложным положением различных ультраправых движений, которым прежде покровительствовало МВД при Авакове. Речь идет прежде всего об «Азове». Они пока что не встроены в новую политическую и финансовую систему, и поэтому могут сознательно доставлять неприятности для киевских властей, в том числе на линии разграничения.

- Ранее в ДНР произошла долгожданная смена инвестора: вместо Сергея Курченко и ВТС («Внешторгсервис»), который СМИ связывают с его именем, с донецкими металлургическими и коксохимическими предприятиями, теперь будет работать российский бизнесмен Евгений Юрченко. Ожидать ли в связи с этим улучшения социально-экономического положения Донбасса?

— Теоретически это могло бы повлиять на ситуацию. Старая система хотя и работала, но работала плохо. Уровень жизни в республиках, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Пока я слышал больше негативных отзывов о том, что происходит в этой сфере, но окончательно подводить итоги еще рано.

- Принято считать, что независимая Украина будет всегда представлять угрозу для России, но при этом в России не рассматривается военный сценарий и нет желания наводить порядок на территории Украины и нести за нее ответственность. Как вы видите выход из этого политического и идеологического тупика?

— Это не тупик, это сложная ситуация, которая создавалась уже больше 100 лет. Выйти из нее просто невозможно. В ближайшее время она будет вечно присутствующей проблемой для России и русской жизни в целом. Главный вопрос в том, сможет ли Россия адекватно оценить эту проблему.

Денис Денисов о «Крымской платформе»: Это очень серьёзная угроза для России © РИА Новости, Нина Зотина

Но теперь взгляд российских политиков на украинскую проблему меняется. Статья Путина стала в этом отношении переломным моментом. Она означает отказ от «братского» подхода в пользу русского взгляда на этот вопрос как на сепаратистское антирусское движение внутри одного народа. Если такая точка зрения победит, это сильнейшим образом изменит российский взгляд на украинский вопрос. Он станет более адекватным и более эффективным.

Но пока что это еще вопрос будущего. Пока же хочется надеяться, что Россия не будет возвращаться к политике помощи Украине по созданию в ней единой независимой нации. Надеюсь, что Россия за последние годы увидела достаточно, чтобы понять, что помогать Украине не стоит.

Если же Россия не будет ни помогать и ни мешать, Украина и дальше пойдет по пути деградации. В идеологии украинства заложен механизм саморазрушения. Главное для России — подготовиться к очередным катастрофическим последствиям, которые неминуемо произойдут на территории Украины.