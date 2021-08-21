Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива 20 августа заявил Стране.ua, что власти Украины, введя новые санкции в отношении издания, начали «копать себе яму»

СНБО ввел санкции против Деркача, Шария, Страны.ua и ряда СМИ и граждан России © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский таким способом пытается минимизировать существующий негатив в интернете в свой адрес, то эти санкции «удесятерят негативное отношение читателей к власти».

По мнению Кивы, украинский лидер лишь руководствуется своим настроением и своими комплексами.

«Ну попытались они вас заткнуть. Что от этого изменится у самого Зеленского?» — удивился он.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, блогеров Ольги Шарий и Анатолия Шария, а также депутата Андрея Деркача. Помимо этого, СНБО принял пакет санкций в отношении россиян, которых украинские власти считают причастными к «преследованию граждан» в Крыму.