«Все это похоже на агонию и чехарду. Власть окончательно сошла с ума и копает себе яму», — сказал политик.
По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский таким способом пытается минимизировать существующий негатив в интернете в свой адрес, то эти санкции «удесятерят негативное отношение читателей к власти».
По мнению Кивы, украинский лидер лишь руководствуется своим настроением и своими комплексами.
«Ну попытались они вас заткнуть. Что от этого изменится у самого Зеленского?» — удивился он.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, блогеров Ольги Шарий и Анатолия Шария, а также депутата Андрея Деркача. Помимо этого, СНБО принял пакет санкций в отношении россиян, которых украинские власти считают причастными к «преследованию граждан» в Крыму.