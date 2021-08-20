Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудили рост напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, передает 20 августа «Интерфакс»

На переговорах в Москве российская и немецкая стороны выразили обеспокоенность из-за роста напряженности на линии соприкосновения в Донбассе.

По словам Владимира Путина, складывается впечатление, что руководство Украины решило «в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации».

Точка невозврата. Кабмин Украины фактически одобрил отказ от Минских соглашений © kmu.gov.ua Ангелой Меркель, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям.

«В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых ранее на себя обязательств», — сказал Путин.

Ранее Кабмин Украины одобрил и передал в Раду законопроект о так называемом переходном периоде в Донбассе. Документ грубо нарушает Минские соглашения и предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей ДНР и ЛНР.

22 августа Ангела Меркель проведет переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве.