На переговорах в Москве российская и немецкая стороны выразили обеспокоенность из-за роста напряженности на линии соприкосновения в Донбассе.

По словам Владимира Путина, складывается впечатление, что руководство Украины решило «в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации».

Точка невозврата. Кабмин Украины фактически одобрил отказ от Минских соглашений
Точка невозврата. Кабмин Украины фактически одобрил отказ от Минских соглашений
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Российский лидер отметил в беседе с Ангелой Меркель, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям.

«В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых ранее на себя обязательств», — сказал Путин.

Ранее Кабмин Украины одобрил и передал в Раду законопроект о так называемом переходном периоде в Донбассе. Документ грубо нарушает Минские соглашения и предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей ДНР и ЛНР.

22 августа Ангела Меркель проведет переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве.