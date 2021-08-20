Экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль объяснил, почему президент Украины может попасть под уголовное дело, если уволит главу Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко. Мнение Москаля было опубликовано 20 августа на его сайте

Ранее в СМИ пошли слухи, что Зеленский хочет уволить Кличко из КГГА. Среди возможных кандидатов ему на смену называли министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева, однако тот позднее опроверг эту информацию. Все это проходит на фоне постоянных обысков в структурах, связанных со столичной властью. Это дало повод Кличко обвинить руководство страны в давлении на местное самоуправление и попытках осуществить против него политический заказ.

Кличко также занимает должность мэра Киева, избранного гражданами, и попытка назначить в КГГА другого человека может повлечь за собой серьезные последствия, полагает Москаль.

Он сослался на решении Конституционного суда Украины, по которому никто не может занимать должность главы городской госадминистрации, кроме избранного на местных выборах мэра Кличко. Москаль сказал, как РФ может наказать Украину за враждебную политику © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

«Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано», — отметил Москаль.

Экс-губернатор заявил, что если Зеленский пойдет наперекор решению Конституционного суда, то попадет под уголовную статью, по которой можно лишиться свободы на 8 лет.