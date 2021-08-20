Прошедшая в Киеве акция «Нацкорпуса» могла быть связана с визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин

Учитывая, что Меркель сначала приедет в Москву к Владимиру Путину, она привезет некий согласованный с США, Германией, Францией и Россией, некий согласованный план по газу и «Северному потоку-2» и формуле Штайнмайера и «Минску», уточнил эксперт.

«И эта акция может быть использована Зеленским в том смысле, что у нас есть группы, которые выступают против «формулы Штайнмайера». Власть будет использовать картинку этого митинга для того чтобы обосновать, почему украинская власть не хочет идти на реализацию Минских соглашений в том варианте, в котором подготовили Франция и Германия», — указал Якубин.

Что же касается «Нацкорпуса», то он будет ждать осени, рассчитывая, что к тому времени будут еще массовые митинги, и сможет подороже себя продать в торгах с действующей украинской властью, заключил собеседник издания.

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