Ранее у офиса президента Украины прошла потасовка участников митинга с полицией, в которой были замечены представители партии «Национальный корпус» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело). Митинг собрали после того, как в Харькове арестовали представителей «Нацкорпуса», подозреваемых в вымогательстве. Среди требований националистов от власти публичный отказ от договоренностей по имплементации формулы Штайнмайера.
Учитывая, что Меркель сначала приедет в Москву к Владимиру Путину, она привезет некий согласованный с США, Германией, Францией и Россией, некий согласованный план по газу и «Северному потоку-2» и формуле Штайнмайера и «Минску», уточнил эксперт.
«И эта акция может быть использована Зеленским в том смысле, что у нас есть группы, которые выступают против «формулы Штайнмайера». Власть будет использовать картинку этого митинга для того чтобы обосновать, почему украинская власть не хочет идти на реализацию Минских соглашений в том варианте, в котором подготовили Франция и Германия», — указал Якубин.
Что же касается «Нацкорпуса», то он будет ждать осени, рассчитывая, что к тому времени будут еще массовые митинги, и сможет подороже себя продать в торгах с действующей украинской властью, заключил собеседник издания.
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