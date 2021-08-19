Верховная Рада приняла данный закон в июне текущего года.
Согласно закону от 2014 года о создании свободной экономической зоны в Крыму, украинские органы обязывались не взимать общегосударственные налоги и сборы на территории полуострова. СЭЗ должна была действовать десять лет, помогая украинскому бизнесу работать на полуострове.
Закон о ее отмене также нормирует порядок въезда с территории Украины в Крым. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд из нее только через КПВВ с пограничным контролем.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на «возвращение» полуострова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.