Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому отменяется режим свободной экономической зоны (СЭЗ) «Крым», который действовал с 2014 года. Об этом 19 августа сообщается на сайте Рады

Верховная Рада приняла данный закон в июне текущего года.

Зеленский заявил, что с Украиной в Крым «вернется жизнь» © AP, Efrem Lukatsky

Закон о ее отмене также нормирует порядок въезда с территории Украины в Крым. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд из нее только через КПВВ с пограничным контролем.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на «возвращение» полуострова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.