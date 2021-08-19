Владимир Зеленский в принципе не может проводить политику денацификации Украины, поскольку он и его команда строят модель мононациональной страны, где одна нация (украинцы), один язык (украинский) и один вечный враг (Россия и все русское). Об этом рассказал киевский писатель Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

Как можно говорить о денацификации от президента, который две недели назад всем этническим русским в ЛДНР предложил перебраться в Россию, подчеркнул эксперт.

«Другое дело, что Офис все эти разрозненные уличные наци-структуры пытается взять под контроль, а с кем не получится — посадить на процессуально-криминальный крючок — вот это факт. Впереди у Офиса непростая осень. Тарифы, рост цен на все позиции товаров, дерибан с/х земли, новые дикие налоги для обывателей. Это почва для массового недовольства, которое могли бы прикрыть под разным соусом нереестровые уличные наци», — указал Лесев.

Что же касается акций «Нацкорпуса», который выступает против «формулы Штайнмайера», то на первый план выходит вопрос пиара — кто кого перекричит или больше испугает, заключил собеседник издания.

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