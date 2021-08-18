Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров перечислил личные ошибки, которые привели к краху Партии регионов. Об этом 18 августа он рассказал в интервью Украине.ру

«Когда идеология подменяется бизнес-интересами или вообще отсутствует, то отсутствует и партийная структура. Партия как сила отсутствует. В Партии регионов это произошло. Я хоть и числился председателем партии, но я же был премьер-министром. На мне лежало столько всего, что я не мог вникать (в партийные дела — ред.). В результате мы потеряли и партию, и страну», — заявил он.

Янукович рассказал, в чём его власть была лучше, чем последующие президенты Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Ранее Азаров рассказал, какую партию срочно нужно создать на Украине. Кроме того, он посоветовал всем украинским оппозиционным силам оставить выяснение личных отношений на потом, и начать процесс объединения, чтобы выйти на следующие выборы конкурентоспособной силой.