«Когда идеология подменяется бизнес-интересами или вообще отсутствует, то отсутствует и партийная структура. Партия как сила отсутствует. В Партии регионов это произошло. Я хоть и числился председателем партии, но я же был премьер-министром. На мне лежало столько всего, что я не мог вникать (в партийные дела — ред.). В результате мы потеряли и партию, и страну», — заявил он.
Политик отметил, что Партия регионов проиграла потому, что в ней было «преобладание людей интереса, которые пришли ради своего интереса, над людьми идеологическими», которые могли отстаивать определенную идеологию.
Ранее Азаров рассказал, какую партию срочно нужно создать на Украине. Кроме того, он посоветовал всем украинским оппозиционным силам оставить выяснение личных отношений на потом, и начать процесс объединения, чтобы выйти на следующие выборы конкурентоспособной силой.