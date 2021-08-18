Бессменный ведущий украинского шоу «Караоке на Майдане», известный ненавистник России и всего что с ней связано Игорь Кондратюк угодил в эпицентр шторма, находясь на отдыхе в США. О происшествии, невольным участником которого он оказался, шоумен рассказал в ночь на 18 августа по московскому времени в своем Instagram

«Отравленный город»: Остап Дроздов больше не считает Киев столицей Украины © commons.wikimedia.org, Anatoliy-024

«Очень сильный, я такого не помню. У отеля, где мы живем, этот шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это был мой арендованный автомобиль! К счастью, он не пострадал. И застрахован был по полной. А я еще вчера радовался, что поставил машину в тени», — написал ведущий.

Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет вел украинское шоу «Караоке на Майдане». Между тем российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.

Ранее Кондратюк жестко прошелся по российскому поп-певцу Филиппу Киркорову, назвав его «болгарином с имперскими слюнями». Также ведущий-русофоб позволяет себе оскорблять и украинских звезд, которые, по его мнению, не проявляют должного патриотизма. Так он назвал «коллаборантом» певицу Ани Лорак, а ее фанатов обвинил в том, что у них нет «ни чести, ни совести».