Украинская певица Ани Лорак приехала с концертами в Одессу, публика тепло встретила артистку, однако удивилась ее выбору наряда. Свои комментарии фанаты звезды оставили в Instagram 17 августа

«До анорексии совсем чуть-чуть»: Лорак испугала фанатов перед концертами в Одессе © Ани Лорак/Инстаграм

Ранее хейтеры обещали, что звезду на сцене закидают тухлыми яйцами и помидорами из-за работы в России.

«Вчера мы с вами были единым целым. Так звучит любовь… Спасибо всем за эти незабываемые эмоции! Сегодня повторим», — написала Лорак.

Она опубликовала фото с концерта. На них она предстает в трех разных нарядах — золотом и серебристом платьях и в костюме в бельевом стиле, с высокими «трусами».

«Не надевайте больше эти рейтузы… Пожалуйста», «Очень много нарядов, в которых Каролина шикарно смотрится! Но не в этом», «Неужели обязательно в трусах надо», «Я бы еще сказал, панталоны бабули», — поделились впечатлением от наряда пользователи.

Однако, помимо критики костюма, поклонники признались, что скучали по Лорак: «Я очень надеюсь на то, что увижусь с вами в одном из украинских городов!», «Это было незабываемо. Спасибо большое», «Наша Джей Ло», «Невероятная Одесса».

Певицу попросили выступить и в Крыму, но в комментариях пояснили, что украинским артистам грозят преследования на родине из-за выступления на полуострове.