Военно-морские силы Украины провели в акватории Азовского моря тактические учения со стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба ВМС в Facebook 17 августа

Список кораблей. Россию обвиняют в отсутствии у Украины боеспособного флота © Facebook, ВМС ЗС України / Facebook, ВМС ЗС України / Перейти в фотобанк Отмечается, что учения проходили по стандартам НАТО, управление кораблями велось на английском языке. На учениях учитывалось применение противником авиации, ракетного вооружения и средств радиоэлектронной борьбы. «В основные эпизоды вошли выявление и уничтожение средств доставки диверсионно-разведывательных групп и беспилотных летательных аппаратов, изоляция определенного участка морского побережья, поиск и поражение тактических групп малых скоростных катеров условного противника и действия подчиненных сил по недопущению блокирования пунктов базирования», — говорится в сообщении. Ранее, в середине июля, Военно-морским силам Украины передали первый турецкий беспилотный комплекс Bayraktar TB2.