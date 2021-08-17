Во время учений ВМС Украины отработали комплексное тактическое учение на тему защиты морских коммуникаций, поражения малоразмерных скоростных плавсредств противника, обеспечения действий подразделений на приморском направлении.
Отмечается, что учения проходили по стандартам НАТО, управление кораблями велось на английском языке.
На учениях учитывалось применение противником авиации, ракетного вооружения и средств радиоэлектронной борьбы.
«В основные эпизоды вошли выявление и уничтожение средств доставки диверсионно-разведывательных групп и беспилотных летательных аппаратов, изоляция определенного участка морского побережья, поиск и поражение тактических групп малых скоростных катеров условного противника и действия подчиненных сил по недопущению блокирования пунктов базирования», — говорится в сообщении.
Ранее, в середине июля, Военно-морским силам Украины передали первый турецкий беспилотный комплекс Bayraktar TB2.