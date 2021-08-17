В Турции во время отдыха умер экс-глава полиции Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря. У него оторвался тромб, передает 17 августа Telegram-канал «Днепр областной»

Пранкер отчитал главу полиции Днепропетровской области от имени Зеленского © РИА Новости, Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Других подробностей смерти Глуховери канал не сообщил. Также нет данных, с кем он отдыхал в Турции.

Смерть генерала подтвердил и ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый замглавы Нацполиции Украины — руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Виталий Глуховеря — юрист, генерал полиции III ранга, кандидат наук. С 1998 пять лет возглавлял Днепропетровскую областную милицию. В марте 2014 года перешел на должность начальника руководителя Днепропетровского городского управления ГУ МВД Украины в области. В 2015-2017 был ректором Днепропетровского университета внутренних дел, после чего стал начальником ГУНП в Днепропетровской области. В 2019-2021 годах — проректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

В 2019-м году Глуховеря попал в скандал и лишился должности после натравливания спецназа на патрульных полицейских, остановивших его Range Rover за нарушение ПДД. Глуховерю подозревали в превышении полномочий и незаконном задержании патрульных. Однако дело в суд так и не попало.