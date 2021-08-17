Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова, члена партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которого нашли в его доме со смертельным огнестрельным ранением, будет иметь политические последствия для родного города президента. Об этом 16 августа в комментарии «ПолитНавигатору» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник

По его мнению, в городе меняется баланс власти и усиливается политическая сила президента, которая будет фактически управлять городом через секретаря. При этом жители проголосовали за кандидата другой партии. Откуда взялись носки? На кадрах гибели мэра Кривого Рога обнаружилась странная деталь © Facebook, Константин Павлов

«Конечно, это вызовет определенную реакцию. Поэтому необходимо принять быстро решения о перевыборах в этом городе чтобы граждане вновь избрали того мэра, которого они хотят. Надеюсь, что местный совет достаточно быстро сформирует документы, а Верховная Рада примет решение о внеочередных выборах в Кривом Роге. Потому что в такой ситуации, с подозрениями относительно возможного убийства мэра, было бы неправильно на длительное время оставить город под управлением секретаря. Необходим новый полноценный мэр», — заявил политолог.

По его словам, на общегосударственном уровне это, скорее всего, не будет иметь каких-то серьезных последствий, но может повлиять на изменение отношения к власти.

В воскресенье, 15 августа Павлова обнаружили бездыханным на веранде собственного дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье. Дома мэр города находился один. Его жена отдыхала на море. СМИ обнародовали видео с камер видеонаблюдения дома политика. Перед смертью он долго ходил по веранде с оружием, курил и с кем-то переписывался.