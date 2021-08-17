По его мнению, в городе меняется баланс власти и усиливается политическая сила президента, которая будет фактически управлять городом через секретаря. При этом жители проголосовали за кандидата другой партии.
«Конечно, это вызовет определенную реакцию. Поэтому необходимо принять быстро решения о перевыборах в этом городе чтобы граждане вновь избрали того мэра, которого они хотят. Надеюсь, что местный совет достаточно быстро сформирует документы, а Верховная Рада примет решение о внеочередных выборах в Кривом Роге. Потому что в такой ситуации, с подозрениями относительно возможного убийства мэра, было бы неправильно на длительное время оставить город под управлением секретаря. Необходим новый полноценный мэр», — заявил политолог.
По его словам, на общегосударственном уровне это, скорее всего, не будет иметь каких-то серьезных последствий, но может повлиять на изменение отношения к власти.
В воскресенье, 15 августа Павлова обнаружили бездыханным на веранде собственного дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье. Дома мэр города находился один. Его жена отдыхала на море. СМИ обнародовали видео с камер видеонаблюдения дома политика. Перед смертью он долго ходил по веранде с оружием, курил и с кем-то переписывался.