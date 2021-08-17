Президент Украины Владимир Зеленский может повлиять на позицию США в отношении меморандума о «Северном потоке-2», но сильно рискует политической дестабилизацией внутри своей страны, если США, ФРГ и Россия останутся при своем. Об этом 15 августа в эфире телеканала «Первый независимый» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник

Двадцать первого июля США и Германия объявили о том, что официально договорились о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Также была опубликована совместная декларация с обещаниями Украине. Игорь Лесев: Зеленский и денацификация — непересекающиеся прямые © Facebook, Игорь Лесев

«Мы играем эту рискованную игру, но у нас нет такого запаса прочности. К сожалению, для Зеленского возможен армянский сценарий, когда внешние игроки сговариваются между собой и говорят: давайте уберем Зеленского, неудобного, или какого-то олигарха», — заявил он.

Бортник считает, что Меркель дает понять, что Германия не заинтересована в эскалации конфликта с Россией. Во время своего последнего визита на Украину в статусе канцлера, она привезет «определенное европейское завещание для Зеленского» — набор целей, задач и контактов, которые он должен поддерживать, если хочет сохранить европейскую поддержку после нее.

Также политолог считает, что Зеленскому стоит прислушаться к человеку, который десятилетиями управлял богатой и процветающей страной ЕС.

Меркель посетит Украину 22 августа. С украинским президентом немецкий канцлер обсудит тему безопасности, двусторонние отношения.