https://ukraina.ru/20240627/1055869769.html

На Украине гремят взрывы, объявлена воздушная тревога — СМИ

На Украине гремят взрывы, объявлена воздушная тревога — СМИ - 27.06.2024 Украина.ру

На Украине гремят взрывы, объявлена воздушная тревога — СМИ

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-06-27T07:50

2024-06-27T07:50

2024-06-27T07:50

новости

украина

полтава

хмельницкая область

взрыв

тревога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048966306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1390b6c68329f4fec64f48a19460a949.jpg.webp

Украинские СМИ пятый раз за ночь сообщают о взрывах в Хмельницкой области.Также взрывы раздаются в Полтаве, Киеве, Староконстантинове, Ивано-Франковской области.Подробнее об ударах российских военных по Украине - в материале На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах на сайте Украина.ру.

украина

полтава

хмельницкая область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, полтава, хмельницкая область, взрыв, тревога