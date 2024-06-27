На Украине гремят взрывы, объявлена воздушная тревога — СМИ - 27.06.2024 Украина.ру
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На Украине гремят взрывы, объявлена воздушная тревога — СМИ
На Украине гремят взрывы, объявлена воздушная тревога — СМИ - 27.06.2024 Украина.ру
На Украине гремят взрывы, объявлена воздушная тревога — СМИ
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-06-27T07:50
2024-06-27T07:50
новости
украина
полтава
хмельницкая область
взрыв
тревога
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Украинские СМИ пятый раз за ночь сообщают о взрывах в Хмельницкой области.Также взрывы раздаются в Полтаве, Киеве, Староконстантинове, Ивано-Франковской области.Подробнее об ударах российских военных по Украине - в материале На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах на сайте Украина.ру.
украина
полтава
хмельницкая область
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, полтава, хмельницкая область, взрыв, тревога
Новости, Украина, Полтава, Хмельницкая область, взрыв, тревога

На Украине гремят взрывы, объявлена воздушная тревога — СМИ

07:50 27.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Украинские СМИ пятый раз за ночь сообщают о взрывах в Хмельницкой области.
Также взрывы раздаются в Полтаве, Киеве, Староконстантинове, Ивано-Франковской области.
Подробнее об ударах российских военных по Украине - в материале На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаПолтаваХмельницкая областьвзрывтревога
 
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