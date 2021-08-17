«Нацкорпус» не является какой-то серьезной силой, и слухи об их влиянии были преувеличены. Об этом сообщил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в комментарии изданию Украина.ру

Инсценировка или торг? «Нацкорпус» атаковал Офис президента © REUTERS, Serhii Nuzhnenko

Бондаренко прокомментировал потасовку представителей партии «Национальный корпус» с полицией у Офиса президента Владимира Зеленского в минувшие выходные.

«Власти всегда нужны подобного рода группировки. Другое дело, что конкуренция на этом поприще достаточно большая. Если начнется тотальная зачистка ультраправых группировок, они будут так или иначе сопротивляться. Но говорить о том, что они могут переломить ситуацию в свою пользу, или что они могут противостоять государственной машине, было бы преувеличением», — объяснил Бондаренко.

В субботу у Офиса президента Украины прошла потасовка участников митинга с полицией, в которой были замечены представители партии «Национальный корпус» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело).

Митинг собрали после того, как в Харькове арестовали представителей «Нацкорпуса», подозреваемых в вымогательстве. Среди требований националистов от власти публичный отказ от договоренностей по имплементации формулы Штайнмайера. Участники митинга распыляли газ и использовали взрывпакеты, также они кидали в правоохранителей брусчатку. Сообщалось о семи пострадавших полицейских и одном военном. После потасовки с полицией представители движения направились к предполагаемому месту жительства Зеленского. Они бросили через забор к территории многоквартирного дома несколько файеров. Также они выкрикивали оскорбления в адрес президента.

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