Украинской власти всегда нужны подобного рода группировки вроде «Нацкорпуса». Другое дело, что конкуренция на этом поприще достаточно большая, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Украина.ру

В субботу у офиса президента Украины прошла потасовка участников митинга с полицией, в которой были замечены представители партии «Национальный корпус» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело).

Митинг собрали после того, как в Харькове арестовали представителей «Нацкорпуса», подозреваемых в вымогательстве. Среди сегодняшних требований националистов от власти публичный отказ от договоренностей по имплементации формулы Штайнмайера.

Участники митинга распыляли газ и использовали взрывпакеты, также они кидали в правоохранителей брусчатку. Сообщалось о семи пострадавших полицейских и одном военном.

После потасовки с полицией представители движения направились к предполагаемому месту жительства Владимира Зеленского. Они бросили через забор к территории многоквартирного дома несколько файеров. Также они выкрикивали оскорбления в адрес президента.

Константин Бондаренко, отвечая на вопрос, что он думает по поводу этих беспорядков, заявил следующее:

- Я бы даже не называл это беспорядками. Такое впечатление, что это просто игра в поддавки. Это еще раз подтвердило, что «Нацкорпус» не является какой-то серьезной силой, и слухи об их влиянии были преувеличены.

Пока у них были серьезные покровители, они могли демонстрировать некую силу. Без этих покровителей они фактически не являются чем-то серьезным.

Пока речь идет не о зачистке, а о переподчинении. Они ждут, когда им скажут, что их готовы взять на довольствие. Поэтому я думаю, что это не более чем предпродажная акция. Власти всегда нужны подобного рода группировки. Другое дело, что конкуренция на этом поприще достаточно большая.

Если начнется тотальная зачистка ультраправых группировок, они будут так или иначе сопротивляться. Но говорить о том, что они могут переломить ситуацию в свою пользу, или что они могут противостоять государственной машине, было бы преувеличением.