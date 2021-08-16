На встрече также присутствовала временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.
«Во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, в частности, связанных с уточнением актуальных потребностей Украины в военной сфере. Особое внимание секретарь СНБО Украины уделил вопросу кибероружия, отметив, что оно становится "оружием номер один" в современных войнах и в будущем», — говорится в сообщении.
Данилов поблагодарил США за помощь в сфере безопасности, которая, по его словам, чрезвычайно важна для Украины и усиливает ее способности «в противостоянии российской агрессии».
Также секретарь СНБО напомнил, что в начале августа Украина подала заявку на членство в Объединенном центре передовых технологий киберобороны НАТО, и обратился к председателю Комитета по вооруженным силам Конгресса США Адаму Смиту с просьбой о содействии в ее рассмотрении.
Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг может лишь привести к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков.