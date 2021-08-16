Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с делегацией Комитета по вооруженным силам Конгресса США, прибывшей в Киев 16 августа. Об этом сообщила пресс-служба СНБО

На встрече также присутствовала временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

«Во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, в частности, связанных с уточнением актуальных потребностей Украины в военной сфере. Особое внимание секретарь СНБО Украины уделил вопросу кибероружия, отметив, что оно становится "оружием номер один" в современных войнах и в будущем», — говорится в сообщении.

Конгрессмены США ждут Зеленского, чтобы повлиять на Байдена © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

Также секретарь СНБО напомнил, что в начале августа Украина подала заявку на членство в Объединенном центре передовых технологий киберобороны НАТО, и обратился к председателю Комитета по вооруженным силам Конгресса США Адаму Смиту с просьбой о содействии в ее рассмотрении.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг может лишь привести к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков.