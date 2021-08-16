«Как я вижу эту ситуацию: Украина просто назначена в качестве модератора процесса по Крымской платформе. Но это не их (украинских властей. — Ред.) идея, и в этом смысле позиция [президента Украины Владимира] Зеленского не так и важна для нас», — отметил эксперт.
По его мнению, это очень хороший повод в очередной раз создать формальную организацию для того, чтобы сдерживать развитие Российской Федерации.
«Крымская платформа» пройдет в Киеве 23 августа. На саммите обсудят вопрос «возвращения» контроля над Крымом. МИД Украины сообщил, что свое участие подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.