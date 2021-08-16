Россию не должна беспокоить позиция Киева относительно проекта «Крымская платформа», так как авторство этой идеи принадлежит не Украине. Об этом директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов сказал в интервью изданию Украина.ру

Лавров сравнил «Крымскую платформу» с шабашем © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Владимира] Зеленского не так и важна для нас», — отметил эксперт.

По его мнению, это очень хороший повод в очередной раз создать формальную организацию для того, чтобы сдерживать развитие Российской Федерации.

«Крымская платформа» пройдет в Киеве 23 августа. На саммите обсудят вопрос «возвращения» контроля над Крымом. МИД Украины сообщил, что свое участие подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

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