Эксперт отметил, что он и многие надеялись, что это будет социальное, демократическое и правовое государство, но теперь уже можно сказать, что за все свои 30 лет независимости Украина еще не была так зависима, как сейчас.
«Страна превратилась в сырьевой придаток дешевой рабочей силы для системы мирового капитализма», — констатировал Чемерис.
По его словам, Украина не правовая страна, а тот режим, который сейчас существует в Украине, — это авторитарный режим, когда президент управляет и подавляет свободы граждан своими указами вопреки Конституции.
Существуют и тоталитарные тенденции, которые превзошли уже те, что были во времена СССР, заключил собеседник издания.
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