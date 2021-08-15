Когда Украина только-только обрела независимость, была надежда, что Украина будет демократической. И никаких мыслей о том, что Украина не будет социальным государством, как это написано в Конституции, у не было. Об этом рассказал известный правозащитник Владимир Чемерис в интервью изданию Украина.ру

Владимир Чемерис: Я проспорил ящик шампанского за независимую Украину © frontnews.eu

«Страна превратилась в сырьевой придаток дешевой рабочей силы для системы мирового капитализма», — констатировал Чемерис.

По его словам, Украина не правовая страна, а тот режим, который сейчас существует в Украине, — это авторитарный режим, когда президент управляет и подавляет свободы граждан своими указами вопреки Конституции.

Существуют и тоталитарные тенденции, которые превзошли уже те, что были во времена СССР, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.