Сейчас в Киргизии говорят, что Россия намеренно использует отдельные случаи бытовой ксенофобии, для того чтобы давить на Бишкек. Дело не в этом. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Вячеслав Володин. Он отметил, что это не первый случай, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального, и это положение закреплено в Конституции страны. Депутаты также предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.

Просто стране, которая по сути находится на содержании России, нужно демонстрировать большее понимание российских интересов, необходимо не на словах, а на деле защищать русский язык, необходимо защищать русских в Бишкеке, Нарыне или Оше, считает эксперт.

«От Киргизии не требуют целовать туфли, как раньше целовали туфли турецкому султану. От нее требуется понимание, что Россия уже не та, которая была до Майдана, и что она не будет терпеть издевательства над русским языком и своими гражданами», — подчеркнул Грозин.

Специалист отметил, что при этом Киргизия тянется к России, поскольку в отличие от Украины, где люди разбегаются кто на запад, кто на восток, у Киргизии такой возможности нет: у них с одной стороны Афганистан, с другой — Китай, с третьей — Казахстан, который воспринимает ее как очень маленького брата.

Необходимо навести элементарный порядок, когда бытовой национализм будет осуждаться в обществе и наказываться в соответствии с административным и уголовным кодексом, заключил собеседник издания.

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