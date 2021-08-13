Три представителя зодиака готовы всерьез отдаться любовным чувствам и во всем поддерживать свою половинку, сообщает сайт eto-interesno.com

Верные друзья: астрологи сказали, на какие знаки зодиака всегда можно положиться © pixabay щедро дарят любовь тем, кто им по-настоящему дорог, указывают астрологи. Если вы ищете надежного и заботливого партнера, готового планировать совместную жизнь, а не упорхнуть от вас вскоре после знакомства, это Телец. Обаяние, скромность и жизнелюбие этого знака помогает расцветать их половинкам.

Овны известны как самый огненно-страстный знак зодиака. Пламя их любви быстро вспыхивает и долго горит. Овны — активные, романтичные и всегда в поисках приключений и новых вызовов, так что в пламя любви придется часто подкидывать дрова — яркие совместные впечатления. Их не порадует незаметный и скучный партнер, но если вы готовы к жизни на полную катушку, лучше Овна пары не найти.

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Раки лучше всего себя чувствуют в кругу семьи. Кроме щедрости и готовности заботиться о близких, Раки ярко проявляют себя в сексуальных отношениях. Они ищут в партнере чувственность и нежность. Раки не станут доверять первому встречному, поэтому их непросто завоевать, но это стоит того.