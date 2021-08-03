Близнецы не просто так занимают первое место в рейтинге везучих знаков зодиака, заявляют астрологи. Им покровительствует Меркурий, который отвечает за находчивость, гибкий ум и способность приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам.
Как правило, у этого знака не бывает проблем с финансами — в трудных ситуациях деньги сами идут к ним в руки благодаря невероятным случаям и удачным совпадениям.
Общительность и красноречие помогают Близнецам заводить полезные знакомства. Оптимизм и самодостаточность, свойственные этому знаку, притягивают к ним людей. А знание множества фактов и способность быстро соображать спасает в любых передрягах.
Близнецы — активный, веселый и выносливый знак зодиака. Если они и ворчат, то недолго, и в следующий момент уже вновь готовы к любым занятиям и приключениям.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы знаки зодиака, неспособные любить
Известно, что Близнецы ветрены и непостоянны в любовных отношениях, но при этом у них никогда нет недостатка во внимании противоположного пола. Независимость и яркость людей этого знака привлекает к ним поклонников или поклонниц, словно огонь — бабочек. У них множество знакомых, с которыми они сохраняют хорошие отношения.