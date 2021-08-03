Люди, рожденные под знаком Близнецов, - настоящие счастливчики, утверждают астрологи, а все благодаря особым свойствам характера, которые они проявляют в любых жизненных ситуациях. Об этом сообщил на днях портал dailyhoro

Близнецы не просто так занимают первое место в рейтинге везучих знаков зодиака, заявляют астрологи. Им покровительствует Меркурий, который отвечает за находчивость, гибкий ум и способность приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам.

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Общительность и красноречие помогают Близнецам заводить полезные знакомства. Оптимизм и самодостаточность, свойственные этому знаку, притягивают к ним людей. А знание множества фактов и способность быстро соображать спасает в любых передрягах.

Близнецы — активный, веселый и выносливый знак зодиака. Если они и ворчат, то недолго, и в следующий момент уже вновь готовы к любым занятиям и приключениям.

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Известно, что Близнецы ветрены и непостоянны в любовных отношениях, но при этом у них никогда нет недостатка во внимании противоположного пола. Независимость и яркость людей этого знака привлекает к ним поклонников или поклонниц, словно огонь — бабочек. У них множество знакомых, с которыми они сохраняют хорошие отношения.