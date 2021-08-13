В Хмельницкой области 71-летний младший сотрудник музея получил три года условно из-за 8 тыс. грн (22 тыс. руб.) единоразовой материальной помощи во время карантинных ограничений. Об этом 13 августа сообщил портал «Граты»

Сотрудник Нетишинского краеведческого музея Виктор Войковский через приложение «Дия» подал заявку на получение материальной помощи во время карантина. При этом, несмотря на то, что регион попал в «красную» зону ограничений, мужчина получал зарплату в полном объеме. Материальная помощь же предназначалась тем, кто лишился заработка из-за карантина.

На Украине могут ввести новый локдаун - глава Минздрава © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Мужчина пошел на сделку со следствием, признал свою вину и получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком.

«Я деньги у государства не воровал. Я заполнил заявку. Мне могли дать деньги, а могли не дать. Деньги дали, а в итоге завели на меня дело, что я мошенник», — заявил сотрудник музея.

Весной Верховная Рада приняла закон о выплатах 8 тысяч гривен ФОПам и оставшимся без работы из-за локдауна украинцам. Отмечалось, что заявки будут проверять и, в случае подачи неправдивых данных, деньги не выплатят, или их придется вернуть.