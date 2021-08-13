Сотрудник Нетишинского краеведческого музея Виктор Войковский через приложение «Дия» подал заявку на получение материальной помощи во время карантина. При этом, несмотря на то, что регион попал в «красную» зону ограничений, мужчина получал зарплату в полном объеме. Материальная помощь же предназначалась тем, кто лишился заработка из-за карантина.
Тем не менее в мае он получил выплату, в результате чего его обвинили в мошенничестве. Наказание за такие действия предусматривало от трех до восьми лет лишения свободы.
Мужчина пошел на сделку со следствием, признал свою вину и получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком.
«Я деньги у государства не воровал. Я заполнил заявку. Мне могли дать деньги, а могли не дать. Деньги дали, а в итоге завели на меня дело, что я мошенник», — заявил сотрудник музея.
Весной Верховная Рада приняла закон о выплатах 8 тысяч гривен ФОПам и оставшимся без работы из-за локдауна украинцам. Отмечалось, что заявки будут проверять и, в случае подачи неправдивых данных, деньги не выплатят, или их придется вернуть.