По словам писательницы, у Арестовича нет «морального права что-то там заявлять об украинском языке».
«Арестович заявил, что надо на законодательном уровне разделить "русский" и "русский". Серьезно? Тогда надо на законодательном уровне разделить "украинский" и "юкрэйниэн". Украинский и юкрейниен — это одно и то же. Но "украинский" говорят украинцы, а "юкрэйниэн" говорят иностранцы на английский лад», — написала Ницой.
Она добавила, что в России живут не русские, а «московиты», и страна должна называться не Россия, а «Московия».
Ранее представитель Украины в ТКГ Алексей Арестович высказался против языкового закона о «тотальной украинизации». Он заявил, что родина русского языка — Украина, и предложил разделить понятия «русский» и «российский».
В 2019 году на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно закону, государственный язык должен использоваться в сфере образования, политики, медицины, обслуживания, медиа и т.д.