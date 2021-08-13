Украинская писательница Лариса Ницой, известная русофобскими высказываниями, 12 августа раскритиковала в Facebook идею спикера Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексея Арестовича о русском и «российском» языках

По словам писательницы, у Арестовича нет «морального права что-то там заявлять об украинском языке».

«Арестович заявил, что надо на законодательном уровне разделить "русский" и "русский". Серьезно? Тогда надо на законодательном уровне разделить "украинский" и "юкрэйниэн". Украинский и юкрейниен — это одно и то же. Но "украинский" говорят украинцы, а "юкрэйниэн" говорят иностранцы на английский лад», — написала Ницой.

«На украинском, курица!»: Ницой жестко обругала украинских олимпийцев за не тот язык © Facebook, Олеся Венгринович / Facebook, Олеся Венгринович / Перейти в фотобанк

Ранее представитель Украины в ТКГ Алексей Арестович высказался против языкового закона о «тотальной украинизации». Он заявил, что родина русского языка — Украина, и предложил разделить понятия «русский» и «российский».

В 2019 году на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно закону, государственный язык должен использоваться в сфере образования, политики, медицины, обслуживания, медиа и т.д.