Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих 12 августа опубликовала в соцсетях пост с оправданием за объятия и фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио

«Биологический мусор»: Фарион придумала наказание для Магучих © Facebook, Ірина Фаріон Instagram и Facebook. Возможно, она сделала это после разговора в Минобороны Украины, куда ее вызывали для объяснений.

Девушка вновь подтвердила, что обняла россиянку «на эмоциях» и гордится тем, что представляет Украину.

«Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все», — написала Магучих.

«Боже, какой же маразм и бред. Но мы понимаем, что ты под давлением написала эту чушь», «Запугали девку, явно под диктовку писала», «Свобода у них, демократия», «Как это стыдно и унизительно. Спортивных вам побед, Ярослава. Жаль, что тут вашего стержня не хватило», «Могу сделать вывод, что вынудили так написать, и без Олимпиады вы так уже года 3-4 обнимаетесь на чемпионатах Европы, мира, у вас дружеские отношения, не надо это отрицать ради 1% проживающих в Украине, ну тех, не совсем адекватных», — отреагировали в комментариях.

При этом украинские «патриоты», напротив, стали хвалить Магучих за этот оправдательный пост.

«Абсолютно правильный текст здорового человека», «Благодарю за эту запись», «Принято. Ошибаться в миг триумфа — невелик грех, а выводы сделаны и объяснение дано», — написали они.

Ранее 19-летнюю Ярославу Магучих, бронзового призера Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту, затравили на родине из-за фото, на котором она во время церемонии награждения обнялась с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

Также Магучих вызвали на беседу с замминистра Минобороны Анной Маляр (девушка является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины и представляет армейский клуб).