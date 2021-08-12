Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский озвучил единственное условие, из-за которого он был бы готов покинуть родную страну. Ролик был опубликован на днях на YouTube-канале доктора

Языковой омбудсмен предложил Комаровскому покинуть Украину © Facebook, Тарас Кремінь

«Комаровский, наверное, все-таки, может, найдет, к кому обратиться… Если я скажу, что меня кто-то обижает, то я, конечно, надеюсь, что рядом кто-то встанет», — сказал он, впрочем, тут же усомнившись в своих словах.

Так, доктор рассказал, что несколько лет назад на него организовали травлю в социальных сетях и на его сторону встали всего «человек пять-семь».

«И я понимаю, почему. Не хотят связываться. Мерзавцы очень организованы. Они ходят строем, они ходят толпой, они бьют слабых, они договариваются с полицией», — сказал Комаровский.

Ранее врач раскритиковал языковое законодательство Украины, назвав его унизительным для жителей страны. В ответ на это языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что все, кому не нравится закон о тотальной украинизации, должны отправляться в другие страны.