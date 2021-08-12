И зарубежные поездки, и телефонные разговоры Владимира Зеленского относятся к категории ритуальных танцев. На самом деле всё это не имеет ничего общего с решением украинских проблем или проблем, связанных с Украиной. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Спиридон Килинкаров: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба заявил, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

Контакты с Байденом необходимы Зеленскому для того, чтобы успокоить украинское общество, как бы дать намёк, что Запад учитывает позицию Украины, но на самом деле судьбу Украины будут решать без Украины, пояснил эксперт.

«Я не представляю, с чем позитивным Владимир Зеленский может туда полететь и с чем позитивным может вернуться. Всё, что касается Украины, Джо Байден давно обсудил с Владимиром Путиным. Я думаю, что американцы выпишут домашнее задание для Украины. Именно поэтому был отправлен на Украину Джордж Кент — для того чтобы он на протяжении короткого периода времени обеспечил вообще возможность встречи с Байденом», — считает Килинкаров.

Кент должен обеспечить хотя бы формальные условия для того, чтобы Зеленский мог встретиться с Байденом, а дальше американцы просто поставят Зеленского перед фактом, о чём они договорились и что должен выполнить украинский президент, заключил собеседник издания.

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