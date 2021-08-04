Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе со Спиридоном Килинкаровым о поездке Владимира Зеленского в Вашингтон и о бомбе замедленного действия

- Спиридон, в конце августа президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит поездка в Вашингтон. Как вы считаете, с какими результатами должен в итоге выйти Зеленский после встречи с американским президентом? И для Украины, и для самого Зеленского?

— Я считаю, что и вояжи Зеленского, и телефонные разговоры Зеленского относятся к категории ритуальных танцев. На самом деле всё это не имеет ничего общего с решением украинских проблем или проблем, связанных с Украиной. Контакты с Байденом необходимы Зеленскому для того, чтобы успокоить украинское общество, как бы дать намёк, что Запад учитывает позицию Украины, но на самом деле судьбу Украины будут решать без Украины. Для меня это очевидно. Даже не будут решать, а уже решают без Украины.

Например, встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель была абсолютно пустой, и ничего позитивного после этой встречи Зеленский в Украину не привёз. Идея, с которой Зеленский поехал в Германию, заключалась в том, чтобы убедить немцев пересмотреть своё решение в отношении «Северного потока-2», но когда на кону стратегическая энергетическая безопасность Германии, то понятно, для немцев крайне важно достроить и запустить «Северный поток-2» для того, чтобы усилить свою энергетическую безопасность. При этом надо признать, что Германия в отличие от России рассматривает украинскую газотранспортную систему как стратегически важный объект для обеспечения своей стратегической безопасности. Александр Рар: США и Европа опасаются возвращения России-империи и потому ведут борьбу за Донбасс © РИА Новости, Михаил Климентьев

Я уверен, что транзит газа через украинскую газотранспортную систему будет, но он будет в объёмах, которые позволят сохранить ГТС Украины в рабочем состоянии. Не больше, не меньше. Думаю, это будет порядка 40 млрд кубов газа, плюс, возможно, немцы будут использовать украинские газовые хранилища. Это всё. На большее Украина в данной ситуации претендовать не может. Германия никогда не откажется от завершения строительства «Северного потока-2». Это объективная реальность, с которой нужно будет считаться.

Я боюсь, что Украина может зайти в этих спорах и требованиях настолько далеко, что немцы просто махнут рукой и на украинскую газотранспортную систему. Если сейчас ещё есть возможность убедить их инвестировать в украинскую ГТС для поддержания её рабочего состояния, то, я думаю, если будет продолжена такая же бездарная политика, украинцы могут остаться и без этого.

Что касается визита в Вашингтон, я не представляю, с чем позитивным Владимир Зеленский может туда полететь и с чем позитивным может вернуться. Всё, что касается Украины, Джо Байден давно обсудил с Владимиром Путиным. Я думаю, что американцы выпишут домашнее задание для Украины. Именно поэтому был отправлен на Украину Джордж Кент — для того чтобы он на протяжении короткого периода времени обеспечил вообще возможность встречи с Байденом.

Кент должен обеспечить хотя бы формальные условия для того, чтобы Зеленский мог встретиться с Байденом. А дальше американцы просто поставят Зеленского перед фактом, о чём они договорились и что должен выполнить украинский президент. Позиция Зеленского в этом вопросе учитываться, на мой взгляд, не будет. Думаю, что в конце августа будет исключительно ритуальный визит: мол, были, услышали общие фразы о суверенитете и независимости. Николай Злобин о вмешательстве России в выборы и о роли Украины во внешней политике США © РИА Новости, Нина Зотина

Обратите внимание, на протяжении всего периода американцы хоть и вошли институционально, но они не инвестируют в Украину. Они создают определённые условия для безопасности работы своего бизнеса, который будет направлен не на то, чтобы созидать во имя украинской экономики, а для того, чтобы спокойно заниматься распродажей и перераспределением собственности внутри Украины. Речь не идёт о строительстве новых стратегических предприятий, высокотехнологичного производства, развитии сетей ТНК, речь идёт совершенно о другом.

- О чём именно, по вашему мнению, идёт речь?

— Речь идёт о том, что есть страна, которую американцы взяли под контроль. Внутри этой страны они хотят полный тотальный контроль всех структур власти, начиная от исполнительной и оканчивая судебной. Всё это делается для того, чтобы спокойно перераспределять ту собственность, которая до настоящего момента является ликвидной, которую можно продать: это и земля и оставшиеся предприятия. Что-то продадут, а что-то просто разорят.

Допустим, высокотехнологичные производства, являющиеся конкурентными соответствующим аналогам в США, должны быть уничтожены. Что касается других предприятий, связанных с логистикой, например, если у американцев будет к таким предприятиям интерес, они их будут контролировать через перераспределение собственности в интересах тех компаний, которые будут представлены с американской стороны.

Культивируются спекулятивные формы и методы правления внутри страны для того, чтобы вернуть с лихвой то, что было вложено в Украину. Украина для Америки — это успешный проект, в котором она ничего финансово не потеряла, а только приобрела. Помимо прибыли она ещё получит перераспределение собственности, это касается и земли. «Право первой брачной ночи» по вопросам продажи земли, конечно, у американцев.

- Василь Вакаров не так давно мне сказал, что открытие рынка земли похоронит нынешнюю власть, я, например, считаю наоборот. Мне кажется, украинцы проглотят и это тоже. А вы как считаете, Спиридон?



— Конечно, проглотят. Последствия от продажи земли будут гораздо позже. На старте продажи земли, наоборот, подавляющее большинство людей, у которых реально эта земля есть, находятся в эйфории. У них есть право продать, они считают, что смогут заработать. Но ведь мы же с тобой сейчас говорим об Украине, следовательно, будут созданы такие условия, при которых эту землю просто скупят за бесценок. За копейки! Александр Дудчак: Продажа земли не спасет экономику Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Проблемы начнутся ровно тогда, когда деньги, полученные селянами, будут потрачены. Возможно, люди погасят какие-то кредиты, что-то даже приобретут, а потом всё, потом пустота.

- А можно ли сравнить ту картину будущего, которую вы нарисовали, с ситуацией, когда за условные стекляшки у аборигенов выменивалось что-то действительно ценное?



— В принципе такую параллель можно провести, но мы живём несколько в другие времена. Рынок земли существует во многих странах, тут вопрос целесообразности: насколько эффективно эта земля будет использоваться. Мы не вникаем в юридические нюансы продажи земли. Те договора, которые заключались между арендаторами и арендодателями, требуют внимательного изучения. Если человек захочет продать свою землю, то ему, скорее всего, придётся выплатить определённую компенсацию арендатору этой земли по причине несоблюдения условий аренды. Могут возникнуть определённые серьёзные нюансы у людей, которые захотят эту землю продать. И может получиться на выходе, что получат владельцы земли ноль целых и ноль десятых.

Что касается ограничений по массивам земли, которую можно скупить, то для аграриев они есть, а вот для банков этих ограничений нет. И где гарантия, что через два года не будут внесены поправки или принят новый закон, позволяющий банкам санкционно продавать землю. Последствия могут быть крайне негативными и для всей Украины, и особенно для села, потому что традиционное село будет разрушено, это уже очевидно. От украинского села ничего не останется. Как они вообще себе предполагают жизнь в селе без земли? Я себе это не представляю. Байден vs Зеленский: раскол по «Минску» или сближение? © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

А в условиях научно-технического прогресса, когда один комбайн может заменить двести рабочих рук, я не представляю, с чем останутся селяне и чем они будут в принципе заниматься.

- Возможно ли, что в достаточно ближней перспективе недавнее открытие рынка земли будет стимулировать миграционные процессы?



— Конечно, скорее всего, селяне будут уезжать в города, а в городе тоже проблема с рабочими местами, ситуация станет напряжённой, ещё более напряжённой. Снова проредится население Украины. В очередной раз. Люди будут продолжать массово уезжать за пределы Украины. У меня вообще складывается впечатление, что все реформы, которые проводились на Украине на протяжении тридцати лет, были направлены исключительно на сокращение численности населения. Это касается и внутренних реформ, и внешнеполитического курса страны.

Властью было сделано всё для того, чтобы население страны с пятидесяти двух миллионов сократилось миллионов до пятнадцати, потому что потенциал этой страны не позволяет прокормить большее количество людей. Всё это делается для того, чтобы не вкладываться и не поддерживать страну. Ведь всегда есть только два пути — либо ты развиваешь производство, создаёшь новые рабочие места, что является очень сложным процессом, либо ты сокращаешь численность населения, чтобы его количество соответствовало экономическому потенциалу страны. Это самый простой путь.

Украинская власть его и выбрала. Часть людей вымерла, часть уехала, сейчас ещё часть уедет, сейчас ещё землю продадут. Да, там будут работать «Джон Диры», хорошие комбайны, новая современная техника, но рабочих мест будет очень мало. Да и в городе ситуация с рабочими местами далека от оптимизма.