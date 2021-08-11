Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал направить письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием об уголовном расследовании в отношении азербайджанского дипломата, высказавшегося в отношении самого Жириновского и русских с использованием слов «свиньи» и «осел». Такое заявление политик сделал в эфире YouTube-канала СоловьёвLive

«Направим письмо главе республики с требованием на месте возбудить уголовное дело. Потому что это все оскорбления… Это чудовищно, это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор», — заявил Жириновский.

Он пояснил также, что будет обращаться именно к Алиеву, так как президент Азербайджана «этого не хочет, а на местах это проскакивает». При этом в отношении Вагабзаде российский политик заявил: «Он неудачник, а виноваты у них русские», предположив, что подобные русофобские высказывания дипломата продиктованы «накопленной ненавистью за все годы советской власти».

Свой ответ Жириновский завершил выводом о том, что в мире существует процесс противопоставления России и стран бывшего СССР, который постепенно расширяется, и уже настал черед «Анти-России» в Средней Азии.

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Во вторник, 10 августа, в сети появился ролик, в котором человек, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, выступает с оскорблениями в адрес Жириновского и русского народа:

«Ты воняешь, как свинья, ты — свинья, и воняет твоя нация, как свинья. Каждый месяц мы отправляем для вас икру, рыбу, потом деньги, потом не знаю что, что угодно, сами умираем с голода», — сказал Вагабадзе.