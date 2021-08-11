В понедельник, 9 августа, экс-депутат в эфире местного телеканала заявила, что такие, как Магучих, обнимающиеся с россиянами, могут называться исключительно «биомусором» и «телом» и не имеют права на медаль. В соцсетях Фарион продолжила тему, сделав репост чужой записи про спортсменку, где активно отметилась своими комментариями.
«За распространение прекрасного сообщения Андрея Мищенко о теле с Олимпиады (имеется в виду Магучих. — Ред.) снова заблокирована на ФБ до 10 сентября. Переходим к работе на ТГ-канал. Таки сильно мы то быдло лупим. Так держать», — написала Фарион.
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Скандал вокруг украинской легкоатлетки Ярославы Магучих начался после того, как она сделала совместное фото в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Произошло это на получении наград на Олимпиаде в Токио, где украинка получила бронзу, а россиянка — золото.
Позже Магучих вызвали на ковер в Министерство обороны страны, где заявили, что будут разбираться с ситуацией, так как неосторожное поведение спортсменов может стать «объектом информационных спецопераций врага».
Кстати, Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене в декабре 2019 года получила звание капитана российской армии. Обе спортсменки представляют армейские клубы своих стран.