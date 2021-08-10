Образ падшего ангела дополняет серая майка «обляпанная» в крови и «кровавые» руки.
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Пользователи сети выдвинули свои версии, зачем мужчина прогуливается в таком виде по городу. Большинство предполагает, что виной всему психотропные вещества, другие пишут, что черные крылья — намек на плохую экологию Запорожья.
Один из пользователей, который заявил, что лично пообщался с «ангелом», заявил, что тот просто «по приколу так ходит».