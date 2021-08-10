Мужчина в маске с рогами и черными крыльями вот уже вторые сутки прогуливается по Запорожью. Фото и видео его перформансов публикуют местные паблики

Депутат от «Батькивщины» процитировал Гитлера: некоторым украинцам понравилось © Михаил Ковальчук/Инстаграм

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Пользователи сети выдвинули свои версии, зачем мужчина прогуливается в таком виде по городу. Большинство предполагает, что виной всему психотропные вещества, другие пишут, что черные крылья — намек на плохую экологию Запорожья.

Один из пользователей, который заявил, что лично пообщался с «ангелом», заявил, что тот просто «по приколу так ходит».