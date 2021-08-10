Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, сфотографировавшаяся на Олимпиаде в обнимку со своей российской соперницей, должна расплатиться за это медалью. Такое заявление 9 августа в эфире телеканала НТА сделала экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион

«Спорт, как и религия, как любая другая сфера жизнедеятельности, политическая категория. И то, что сделала эта спортсменка — она ​​на весь мир заявила, что мы один народ, подтвердила тезис Путина. Я бы вернула награду этого биологического мусора назад. Потому что, как говорил великий Аристотель, "если ты не уважаешь родителей своих, то ничего не доказывай, просто карай"», — сказала Фарион.

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«Учитывая, что можно считать, что война в нашей стране будет длиться ещё долго. И самых лучших будут убивать. Худшие, которые являются просто телом, выставляют Украину в самом диком свете. Это не просто проявление аморальности — это проявление дикости. Собственно, это тело получило возможность съездить на Олимпиаду только потому, что наши воины защищают их душой и своим сердцем», — резюмировала Фарион.

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Скандал вокруг украинской легкоатлетки Ярославы Магучих начался после того, как она сделала совместное фото в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Произошло это на получении наград на Олимпиаде в Токио, где украинка взяла бронзу, а россиянка — золото.

Кстати, Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене в декабре 2019 года получила звание капитана российской армии. Обе спортсменки представляют армейские клубы своих стран.