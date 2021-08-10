Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов рассказал о полном переключении украинской военной разведки на Россию, Белоруссию и Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), передало 9 августа РИА Новости

Украинская разведка ждет «наступление России» © Facebook, Операція об'єднаних сил

Как ему стало известно, до этого украинские разведчики также работали по Польше, Румынии и другим странам.

«Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», — добавил он.

По информации Пухова, в начале 2000-х годов украинская разведка всерьез прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией. Поэтому все военное строительство страны проводилось именно с учетом этого фактора.

Специалист также напомнил о таких документах, как Стратегия военной безопасности Украины, Военная доктрина Украины, Концепция развития сферы обороны и безопасности Украины и Стратегический оборонный бюллетень Украины, принятые в 2015-2016 годах. По его словам, именно они зафиксировали изменения разведывательной деятельности страны.

В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины. На его место другим указом президента был назначен Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Национальный институт стратегических исследований Украины.