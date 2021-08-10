«Газпром» мог бы пойти на вредность и не прокачивать и при этом платить, и формально он договор бы не нарушил. Но это привело бы к проблемам с газоснабжением Украины. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Ростислав Ищенко в своей статье выразил мнение, что после ввода в строй «Северного потока — 2» Россия сможет уже в 2022 году снизить прокачку газа через украинскую ГТС на 25 млрд кубометров в год, продолжая платить по транзитному контракту. Это, во-первых, сделает нерентабельной украинскую ГТС, а во-вторых, вынудит Киев реально закупать газ на европейских биржах, что будет существенно дороже, чем виртуальный реверс, которым Украина пользуется сейчас.

Специалист уточнил, что в реальности Украина импортный газ не качает из Европы, а берет из транзитных объемов, «Газпром» продает этот газ европейским компаниям, которые в свою очередь продают его украинским компаниям, а в реальности газ просто из России на Украину заходит, и все всем довольны.

«И вот эту схему виртуального реверса без транзита невозможно осуществлять. Надо будет действительно где-то брать газ в Европе и в реверсе его качать. Либо признать, что газ всегда брали из России и никакой диверсификации европейского газа нет. Политически для украинских руководителей это не самый приятный момент», — подчеркнул Юшков.

Эта схема была бы проблемной без транзита, но, видимо, договоренность есть, что Россия даже физически транзит оставит до конца 2024 года. Украина ближайшие годы может не беспокоиться, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.