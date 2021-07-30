Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру объяснил последние заявления украинских чиновников, которые обвиняют «Газпром» в злонамеренных планах на украинскую газотранспортную систему

На голландской газовой бирже TTF в последние дни рекордно растут цены на газ. Он перевалили уже за $500 за тысячу кубометров.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру отмечал, что высокие цены на газ в Европе в случае их сохранения на длительное время серьезно ударят по украинской экономике, так как цена газа в стране привязана к импортному паритету.

В госкомпании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) обвиняют «Газпром» во взвинчивании цен на газ в Европе — мол, не хотят бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, из-за этого цены на газ в Европе растут.

- Игорь, как вы считаете, насколько эти обвинения адекватны?

— Вот здесь как раз не очень умные заявления. Дело в том, что цена на газ для украинского внутреннего рынка привязана не к голландской бирже TTF, и не к британской MBP — а именно на них сейчас бьются все рекорды.

«Северный поток - 2»: кому вершки, а кому корешки © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

А нидерландская и британская учитывают объем поставок сжиженного природного газа (СПГ), который сейчас в дефиците — ведь в Азии цены на газ еще больше, и все поставщики СПГ отправляют свой газ в Азию, для того чтобы заработать больше.

Это и формирует дефицит, а не поставки российского газа, которые идут на исторических максимумах. И получается, что при современной системе ценообразования для Украины было бы выгодно, если бы Газпром поставлял еще больше газа в Германию.

Там образовывалось бы еще больше издержек, был бы профицит и цены бы падали. Поэтому Украине в этой связи вообще следовало бы ратовать за скорейший запуск «Северного потока 2», чтобы как можно больше газа приходило из Германии и тогда цена импортного газа для Украины снизится.

- Почему Украина в принципе такие заявления делает?

— Потому что сейчас мы перешли в следующую стадию борьбы против «Северного потока 2» Украины, США и их союзников.

Они заявляют о том, что вот прописали в договоре с Германией, что ФРГ введет санкции против газопровода только в случае прямой российской агрессии, либо если Россия будет использовать газ в качестве энергетического оружия.

И теперь сразу ряд стран начинают работать на то, чтобы убедить всех, что Россия использует газ как энергооружие.

Украина говорит, что, во-первых, Россия пытается продавить какие-то политические решения в Европе, шантажируя их ценой на газ.

Что якобы это Россия устроила рост цен, не прокачивая газ дополнительно через Украину. Но, во-первых, у Газпрома есть контракт на прокачку через Украину 40 млрд кубов газа.

Это ежесуточно 109 млн кубов в сутки. «Газпром» полностью качает этот объем, плюс Украина устраивала дополнительный аукцион на объемы прокачки, и «Газпром» в нем участвовал. Насколько я помню, он взял себе еще 19 млн кубометров в сутки, которые прокачивает дополнительно. То есть, около 130 млн кубов «Газпром» сейчас качает через Украину.

Но Украина после этого проводит еще один аукцион на 59 млн кубов в сутки, и так как «Газпрому» не нужно еще дополнительные мощности, то он в нем не участвовал.

И на Украине говорят: вот, смотрите — «Газпром» не участвует в этом дополнительном аукционе, и этим создает дефицит на газовом рынке Европы.

«Северный поток – 2»: Осталось уложить 1% труб, «Газпром» обещает увеличить поставки газа в Европу после запуска проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Он возьмет себе дополнительно еще 59 млн кубов на аукционе, качать не будет, а все равно придется платить за них — в договоре условие «качай или плати» — потому что у потребителей нет такого спроса.

Но если бы «Газпром» и участвовал в этом дополнительном аукционе, то Украина провела бы еще один аукцион, на еще большие мощности дополнительной прокачки — до тех пор, пока «Газпром» не отказался бы.

И только бы «Газпром» отказался, сразу бы стали кричать: вот, смотрите — устраивает дефицит. Но в реальности дефицит возникает не из-за отсутствия российского газа, а из-за того, что СПГ ушел в Азию. Вот на тех площадках возникает высокая цена.

А в Германии, где на цену влияют российские трубопроводные поставки, цены на $100-150 за тысячу кубов ниже, чем на голландской и британской биржах.

Так что заявления Киева абсурдны и политически мотивированы: смысл именно в том, чтобы уличить Россию в якобы использовании энергооружия и таким образом заставить Германию ввести санкции против «Северного потока 2».

- То есть, получается, что Украина пытаясь ограничить «Северный поток 2», образно говоря, пилит сук на котором сидит, потому что если трубопровод ограничить, то цены на германской бирже будут выше и тогда вырастет цена на газ и на Украине, что может привести к социальным потрясениям…

— Да, фактически речь идет об этом. По крайней мере, если «Северный поток 2» заработает, будет больше излишков газа на рынке Германии, цены будут еще ниже.

И в этом плане, действительно, как бы это не абсурдно звучало, «Северный поток 2» выгоден и Украине, и Польше, так как Польша часть газа покупает в Германии.

Но они его даже физически к себе не доставляют, так как скупают излишки на бирже, доставляют их тем, кто должен был получить газ транзитом по газопроводу «Ямал-Европа», который из России через Белоруссию и Польшу идет в Германию, а аналогичные объемы не прокачивают через себя, экономя на этом энергию, отбирая у себя аналогичный объем для собственных нужд на границе с белорусами.

То есть главные критики — Украина и Польша — получают выгоду от «Северного потока 2», но по политическим мотивам продолжают его критиковать.

- Вы уже упомянули, что в Европе дефицит сжиженного природного газа. А российский СПГ поставляется в Европу? Могла бы Россия закрыть эту нишу?

— В России есть два крупных завода по производству СПГ. Один на Сахалине — естественно, что он все поставляет в Азию, причем по долгосрочным контрактам — в Японию и Южную Корею.

Есть еще «Ямал-СПГ», и он действительно может перекидывать объемы в Европу или в Азию. Но так как в Азии сейчас цены значительно выше (примерно на $50 за тысячу кубометров — ред.), то естественно, что он старается отправлять свой СПГ в Азию.

В Европу тоже направляются объемы, и «Ямал-СПГ» на этом зарабатывает, но еще выгоднее везти СПГ в Азию, где заработать можно еще больше.

Там уже когда танкер выходит из порта Сабетта, он сразу же становится собственностью какой-то из трейдерских компаний — французская TotalEnergies, китайские, испанские компании.

Они просто стараются максимально заработать и отправляют газ туда, где цена выше.

- Глава оператора ГТС Украины Макогон заявил, что Газпром отключает компрессорные подстанции и готовится физически полностью отрезать трубу, идущую на Украину. Почему такая паника?

— Я думаю, что это очередная попытка создать образ, что Россия использует «энергооружие», и нужно по тому договору, который подписали ФРГ и США, ввести санкции против «Северного потока 2».

Здесь смысл заявления Макогона заключается в том, что, если Россия уже сейчас приняла решение трубы отрезать, значит для России это принципиальная позиция — осушить ГТС Украины и сознательно навредить экономике Украины.

Значит, это решение не экономическое, а политическое. Следовательно, это и есть давление с помощью энергооружия, и нужно против России ввести санкции.

«Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Украинская ГТС была построена в свое время из расчета транзита 180 млрд кубов в год. В прошлом году прокачали чуть меньше 65 млрд, в этом году должны прокачать 40-45 млрд. То есть явно на 180 млрд она уже никогда работать не будет.

Поэтому действительно какие-то трубы, которые устарели и не могут эксплуатироваться «Газпром» может разобрать на российской территории — это его исключительное право.

Ну и направления для прокачки в Турцию он уже точно не будет использовать, это уже излишние мощности.

- Да, построен «Турецкий поток», и уже по нему будут получать газ не только Турция, но и Греция, и Венгрия через Балканский газопровод…

— Нужно еще понимать, что на входе в Украину на границе нет одной трубы, там комплекс газопроводов на разных участках границы. И на Украине нет одной трубы, там множество газопроводов. Какие-то идут параллельно, какие-то идут по разным маршрутам.

Поэтому какие-то действительно можно разобрать и это не является политическим актом, это чисто технический момент. Ведь если в Турцию мы построили «Турецкий поток», то через Украину в Турцию мы уже качать не будем.

Но это внутреннее дело России, и это не политическое, а экономическое решение.

- А как вы считаете, не боятся ли украинские власти, которые $4 млрд у «Газпрома» отобрали в арбитраже, что они получат какой-то ответный удар в виде «отрезания» труб? Ведь были заявления, что Россия прекратит физический транзит через Украину уже в 2022 году, продолжая формально платить по контракту.

— Я думаю, что это провокационные заявления — насчет того, что транзит прекратится уже в следующем году. Есть контракт на транзит газа до конца 2024 года.

По 40 млрд кубов «Газпром» должен прокачивать, если он даже не прокачает в полной мере эти объемы, он все равно за них заплатит по прописанному в контракте условию «качай или плати».

В принципе, «Газпром» мог бы пойти на вредность и не прокачивать и при этом платить, и формально он договор бы не нарушил. Но это привело бы к проблемам с газоснабжением Украины, потому в реальности она импортный газ не качает из Европы, а берет из транзитных объемов.

Потом происходит взаимозачет: «Газпром» продает этот газ европейским компаниям, которые в свою очередь продают его украинским компаниям, а в реальности газ просто из России на Украину заходит, и все всем довольны.

И вот эту схему виртуального реверса без транзита невозможно осуществлять. Надо будет действительно где-то брать газ в Европе и в реверсе его качать.

Либо признать, что газ всегда брали из России и никакой диверсификации европейского газа нет. Политически для украинских руководителей это не самый приятный момент.

Они же там прямо праздновали — столько-то дней без российского газа. На сайте «Нафтогаза» был счетчик, который отсчитывал каждый день без российского газа.

Но в реальности это не день без российского газа, а день без покупки российского газа у «Газпрома». Его просто покупали у европейских посредников, переплачивая при этом деньги.

Вот эта схема была бы проблемной без транзита. Но я думаю, что договоренность есть, что Россия даже физически транзит оставит до конца 2024 года. Украина ближайшие годы может не беспокоиться.