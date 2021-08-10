Киев обвиняет Россию в резком росте цен на газ, поскольку он перешел в следующую стадию борьбы против «Северного потока-2» Украины, США и их союзников. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Теперь сразу ряд стран начинают работать на то, чтобы убедить всех, что Россия использует газ как энергооружие, якобы пытаясь продавить какие-то политические решения в Европе, шантажируя их ценой на газ, уточнил специалист.

«Но у Газпрома есть контракт на прокачку через Украину 40 млрд кубов газа. Это ежесуточно 109 млн кубов. «Газпром» полностью качает этот объем, плюс Украина устраивала дополнительный аукцион на объемы прокачки, и «Газпром» в нем участвовал. Насколько я помню, он взял себе еще 19 млн кубометров в сутки, которые прокачивает дополнительно. То есть около 130 млн кубов «Газпром» сейчас качает через Украину. Но Украина после этого проводит еще один аукцион на 59 млн кубов в сутки, и так как «Газпрому» не нужны еще дополнительные мощности, то он в нем не участвовал. И на Украине говорят: вот, смотрите — «Газпром» не участвует в этом дополнительном аукционе, и этим создает дефицит на газовом рынке Европы», — указал Юшков.

Но если бы «Газпром» и участвовал в этом дополнительном аукционе, то Украина провела бы еще один аукцион, на еще большие мощности дополнительной прокачки — до тех пор, пока «Газпром» не отказался бы, только бы «Газпром» отказался, сразу бы стали кричать, что он якобы устраивает дефицит, считает эксперт.

Так что заявления Киева абсурдны и политически мотивированы: смысл именно в том, чтобы уличить Россию в якобы использовании энергооружия и таким образом заставить Германию ввести санкции против «Северного потока-2», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.