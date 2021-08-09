В этом году Украина не будет ограничивать паломничество хасидов, которые ежегодно в начале сентября прибывают в Умань. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Министерства здравоохранения 9 августа

«Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к этому празднованию, позволяет принять паломников», — приводят в пресс-службе слова главного санитарного врача страны Игоря Кузина.

Паломничество хасидов: благо или проблема для Украины? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также отмечается, что Центр общественного здоровья (ЦОЗ) направит в Умань 190 тысяч защитных масок 19 тысяч антисептиков. Также ожидается поставка 50 тысяч экспресс-тестов на коронавирус для тестирования паломников.

В 2020 году иностранные паломники-хасиды не смогли попасть в Умань на могилу основателя брацлавского хасидизма, цадика Нахмана, из-за запрета на въезд в страну, который ввели украинские власти в связи с пандемией коронавируса.