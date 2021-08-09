Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 августа, отправился в Одесскую область, где планирует посетить остров Змеиный. Информацию об этом распространил сайт novosti-n.org

Михаил Погребинский: Зеленский своими заявлениями про Донбасс сжёг все мосты © РИА Новости, Михаил Воскресенский

В прошлом году вертолетчики Госпогранслужбы Украины впервые за 12 лет совершили посадку на Змеином. При этом еще в 2006 году остров частично демилитаризировали, в частности оттуда убрали радиотехническое подразделение, которое в составе ПВО находилось там еще с советских времен. Власти Украины планировали превратить Змеиный в туристический объект: собирались построить дайвинг-центр, открыли почтовое отделение, филиал банка, а также научную станцию.

Однако за последние годы концепция изменилась: украинские власти опасаются, что этот остров якобы может стать местом высадки российского морского десанта, поэтому накануне приезда Зеленского Минобороны страны отчиталось об установке на Змеином оборудования по контролю за надводными и подводными целями. Оно было передано Киеву «иностранными партнерами». Вероятно, именно за работой этой системы и будет наблюдать президент.

Ранее в этот же день Зеленский побывал в Николаевской области. На полигоне Широкий Лан он наблюдал за учениями Вооруженных сил Украины по отражению воздушной атаки.