Остров Змеиный — одна из самых дальних погранзастав Украины в акватории Черного моря. Долгое время после развала СССР на этот остров, размером в 0,205 кв. км претендовала Румыния, лишь в 2004 году между двумя государствами было проведено разграничение шельфа, а сам остров остался украинской территорией.
В прошлом году вертолетчики Госпогранслужбы Украины впервые за 12 лет совершили посадку на Змеином. При этом еще в 2006 году остров частично демилитаризировали, в частности оттуда убрали радиотехническое подразделение, которое в составе ПВО находилось там еще с советских времен. Власти Украины планировали превратить Змеиный в туристический объект: собирались построить дайвинг-центр, открыли почтовое отделение, филиал банка, а также научную станцию.
Однако за последние годы концепция изменилась: украинские власти опасаются, что этот остров якобы может стать местом высадки российского морского десанта, поэтому накануне приезда Зеленского Минобороны страны отчиталось об установке на Змеином оборудования по контролю за надводными и подводными целями. Оно было передано Киеву «иностранными партнерами». Вероятно, именно за работой этой системы и будет наблюдать президент.
Ранее в этот же день Зеленский побывал в Николаевской области. На полигоне Широкий Лан он наблюдал за учениями Вооруженных сил Украины по отражению воздушной атаки.