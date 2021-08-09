Если «Северный поток 2» заработает, будет больше излишков газа на рынке Германии, цены будут еще ниже. В этом плане, как бы это не абсурдно звучало, «Северный поток 2» выгоден и Украине, и Польше, так как Польша часть газа покупает в Германии. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Но они его даже физически к себе не доставляют, так как скупают излишки на бирже, доставляют их тем, кто должен был получить газ транзитом по газопроводу «Ямал-Европа», который из России через Белоруссию и Польшу идет в Германию, а аналогичные объемы не прокачивают через себя, экономя на этом энергию, отбирая у себя аналогичный объем для собственных нужд на границе с белорусами», — уточнил специалист.

То есть главные критики — Украина и Польша — получают выгоду от «Северного потока 2», но по политическим мотивам продолжают его критиковать, подчеркнул Юшков.

И фактически речь идет о том, что Украина пытаясь ограничить «Северный поток 2», пилит сук на котором сидит, потому что если трубопровод ограничить, то цены на германской бирже будут выше и тогда вырастет цена на газ и на Украине, что может привести к социальным потрясениям, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.