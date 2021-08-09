На голландской газовой бирже TTF в последние дни рекордно растут цены на газ. Он перевалили уже за $500 за тысячу кубометров. В госкомпании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) обвиняют «Газпром» во взвинчивании цен на газ в Европе — мол, не хотят бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, из-за этого цены на газ в Европе растут.
«Но они его даже физически к себе не доставляют, так как скупают излишки на бирже, доставляют их тем, кто должен был получить газ транзитом по газопроводу «Ямал-Европа», который из России через Белоруссию и Польшу идет в Германию, а аналогичные объемы не прокачивают через себя, экономя на этом энергию, отбирая у себя аналогичный объем для собственных нужд на границе с белорусами», — уточнил специалист.
То есть главные критики — Украина и Польша — получают выгоду от «Северного потока 2», но по политическим мотивам продолжают его критиковать, подчеркнул Юшков.
И фактически речь идет о том, что Украина пытаясь ограничить «Северный поток 2», пилит сук на котором сидит, потому что если трубопровод ограничить, то цены на германской бирже будут выше и тогда вырастет цена на газ и на Украине, что может привести к социальным потрясениям, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.