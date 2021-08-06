По мнению главы Государственного космического агентства Украины, в стране в обозримой перспективе появятся технологии, позволяющие организовать космический туризм.
«До 2030 года у нас обязательно будет собственный украинский проект, который будет запускать туристов в космос», — сказал Тафтай.
Он полагает, что одним конкурентных преимуществ Украины в сфере космического туризма будут более низкие цены по сравнению с США на полеты.
До конца 2021 года Украина намерена запустить в космос спутник "Сич 2-30" на ракете Falcon 9, произведенной компанией SpaceX Илона Маска.
Ранее мэр украинского Днепра Борис Филатов сообщил, что готовится к полету в космос. Он заявил, что купил билет в компании Virgin Galactic еще в 2009 году и дожидается своей очереди в списке туристов.