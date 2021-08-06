Украина в ближайшие 10 лет сможет запускать туристов в космос, заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью УНН 6 августа

Космос для богатых. Государства проиграли космическую гонку миллиардерам © REUTERS, Virgin Galactic/Handout via REUTERS

«До 2030 года у нас обязательно будет собственный украинский проект, который будет запускать туристов в космос», — сказал Тафтай.

Он полагает, что одним конкурентных преимуществ Украины в сфере космического туризма будут более низкие цены по сравнению с США на полеты.

До конца 2021 года Украина намерена запустить в космос спутник "Сич 2-30" на ракете Falcon 9, произведенной компанией SpaceX Илона Маска.

Ранее мэр украинского Днепра Борис Филатов сообщил, что готовится к полету в космос. Он заявил, что купил билет в компании Virgin Galactic еще в 2009 году и дожидается своей очереди в списке туристов.