В 2021 году большинство граждан Украины в соцопросах называет Россию источником угрозы и враждебной страной. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал социолог Евгений Копатько

Копатько напомнил, что в 2010-2011 годах граждане Украины, которые считали Россию источником угрозы для своего государства и враждебной страной, находились в зоне статистической погрешности.

Зеленский предложил жителям Донбасса переехать в Россию © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Большинство граждан Украины в отношении России находится в фарватере украинской политики. И оппозиция на Украине тоже по факту не пророссийская, если взять в целом», — подытожил социолог.

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