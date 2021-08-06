Копатько напомнил, что в 2010-2011 годах граждане Украины, которые считали Россию источником угрозы для своего государства и враждебной страной, находились в зоне статистической погрешности.

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© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
На 2021 год, по его словам, ситуация изменилась на 180 градусов. По мнению социолога, на ситуацию повлиял фактор страха, миграция населения, кроме того, эффективная украинская пропаганда.

«Большинство граждан Украины в отношении России находится в фарватере украинской политики. И оппозиция на Украине тоже по факту не пророссийская, если взять в целом», — подытожил социолог.

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