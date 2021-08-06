Копатько напомнил, что в 2010-2011 годах граждане Украины, которые считали Россию источником угрозы для своего государства и враждебной страной, находились в зоне статистической погрешности.
На 2021 год, по его словам, ситуация изменилась на 180 градусов. По мнению социолога, на ситуацию повлиял фактор страха, миграция населения, кроме того, эффективная украинская пропаганда.
«Большинство граждан Украины в отношении России находится в фарватере украинской политики. И оппозиция на Украине тоже по факту не пророссийская, если взять в целом», — подытожил социолог.
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