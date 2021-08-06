Даже если Турция поставит Украине 10 тысяч «байрактаров», никакого перелома в донбасском конфликте от этого не будет. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Военкор Дмитрий Стешин: История о «байрактарах» для ВСУ закончится тем, чем закончилась история о «джавелинах» © Facebook, Дмитрий Стешин

Все эти разговоры о «байрактарах» напоминают разговоры о противотанковых ракетных комплексах Javelin, которым уже по 30 лет с момента разработки, считает эксперт.

«Где они? Просто Украине нужны какие-то мифы, которые должны подпитывать налогоплательщиков и свою армию. Вот она этим и занимается», — указал Стешин.

Беспилотники действительно могут нанести какой-то урон и причинить серьезное беспокойство, но Народная милиция обязательно будет их учитывать при планировании операции, подчеркнул журналист.

Еще с марта 1945 года все поняли, что Wunderwaffe (сверхоружие) не выигрывает войны. Войны выигрывает слаженное взаимодействие родов войск (артиллерия, пехота, танки), но не какие-то там суперракеты или супербеспилотники, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.