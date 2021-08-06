Ранее создатели турецких Bayraktar заявили, что планируют устанавливать украинские двигатели на все свои беспилотники.
Все эти разговоры о «байрактарах» напоминают разговоры о противотанковых ракетных комплексах Javelin, которым уже по 30 лет с момента разработки, считает эксперт.
«Где они? Просто Украине нужны какие-то мифы, которые должны подпитывать налогоплательщиков и свою армию. Вот она этим и занимается», — указал Стешин.
Беспилотники действительно могут нанести какой-то урон и причинить серьезное беспокойство, но Народная милиция обязательно будет их учитывать при планировании операции, подчеркнул журналист.
Еще с марта 1945 года все поняли, что Wunderwaffe (сверхоружие) не выигрывает войны. Войны выигрывает слаженное взаимодействие родов войск (артиллерия, пехота, танки), но не какие-то там суперракеты или супербеспилотники, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.