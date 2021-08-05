В сети опубликовали совместное архивное фото Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Снимок на днях разместил личный фотограф Примадонны Роман Родин в Instagram

На снимке — Пугачева и Киркоров в белых летних нарядах, в компании отца артиста, тогдашнего свекра Пугачевой Бедроса Киркорова.

«Продолжим вспоминать… далекие 90-е. Этот кадр я снял во время свадебного путешествия в Болгарию. Дело было в Софии, куда мы заехали на конкурс «Золотой Орфей+», — подписал снимок Родин.

«Папа купил автомобиль»: Галкин подарил Пугачевой ретроавто моложе ее самой © _alla.pugacheva_/Инстаграм Алла Пугачева с тех пор почти неузнаваемо изменилась, хотя всегда остается «фантастической женщиной»,и пожелали ей здоровья.

«Кто-нибудь, верните эту пару!», «Максим не ревнует?» — поинтересовались в комментариях.

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В последнее время, как заметили СМИ, Алла Пугачева перестала общаться с Филиппом Киркоровым, не появлялась у него в гостях и отписалась от экс-супруга в Instagram. Причины размолвки звезды не раскрывают.