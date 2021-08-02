Помимо огромного замка у семейства Галкиных-Пугачевых есть и приусадебная территория, где не только растут цветы, но и овощи для салата. Репортаж из теплицы ведущий Максим Галкин выложил в Instagram 2 августа

Отец семейства показал своих фолловерам, как его сын Гарри проверяет владения, показывая зреющие огурцы, помидоры, кабачки и даже баклажаны.

«Огород. Салат из своих овощей — самое вкусное из летнего», — прокомментировал видео Галкин.

«Интересно, а Алла Борисовна закатывает на зиму бутыль с огурцами?», «Для этого есть специально обученные люди», «Как с утра встанет, и до поздней ночи», «И сейчас у нас в Одессе они (баклажаны — ред.) синенькие», «И в Харькове они тоже синенькие», «Ничего себе — дети уже второе лето дома сидят! Вот это воспитание!» — написали подписчики.

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Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей.

Площадь 6-этажного дома — три тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.