В Оболонском районе Киева загорелись недействующие продовольственные склады. Об этом 4 августа сообщили на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Под Одессой вспыхнул масштабный пожар на торговых складах © 048.ua К 14:25 пожарным удалось локализовать возгорание, продолжается тушение огня. Пострадавших нет. «Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи противопожарных гидрантов. Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тем самым тратится время спасателей на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников», — отмечается в сообщении. В тушении пожара принимает участие 16 единиц пожарно-спасательной техники и 85 спасателей. Ранее спасатели ликвидировали пожар на продовольственных складах в селе Нерубайское Одесской области.