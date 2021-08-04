Склады загорелись на ул. Куреневская, 21, сигнал о пожаре поступил спасателям в 12:43.
К 14:25 пожарным удалось локализовать возгорание, продолжается тушение огня. Пострадавших нет.
«Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи противопожарных гидрантов. Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 м от места пожара, тем самым тратится время спасателей на прокладку магистральных линий и поиска водоисточников», — отмечается в сообщении.
В тушении пожара принимает участие 16 единиц пожарно-спасательной техники и 85 спасателей.
Ранее спасатели ликвидировали пожар на продовольственных складах в селе Нерубайское Одесской области.