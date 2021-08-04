По данным СМИ, Киркорова исключили из черного списка Минкульта, информация о чем появлялась ранее, однако это не стало поводом для СБУ отменить певцу запрет на въезд в страну.
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В перечень лиц, угрожающий национальной безопасности Украины Киркорова внесли 23 июня текущего года. Причиной стали высказывания артиста относительно российской принадлежности Крыма.
Певец, который кстати, имеет статус народного артиста Украины, довольно эмоционально отреагировал на произошедшее и призвал украинские власти одуматься. И уже через несколько дней, 27 июля, Киркорова исключили из списка угроз с комментарием, что ведомство «нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами».
Продолжает Киркоров фигурировать и на сайте «Миротворец», куда его внесли за якобы незаконное посещение Крыма.