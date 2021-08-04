Российскому певцу Филиппу Киркорову запрещен въезд в Украину, несмотря на исключение из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины. Об этом 3 августа сообщило издание «Буквы» со ссылкой на Службу безопасности Украины

Арестован сотрудник Управления госохраны, напавший на танцора Дорофеевой © Открытые источники

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В перечень лиц, угрожающий национальной безопасности Украины Киркорова внесли 23 июня текущего года. Причиной стали высказывания артиста относительно российской принадлежности Крыма.

Певец, который кстати, имеет статус народного артиста Украины, довольно эмоционально отреагировал на произошедшее и призвал украинские власти одуматься. И уже через несколько дней, 27 июля, Киркорова исключили из списка угроз с комментарием, что ведомство «нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами».

Продолжает Киркоров фигурировать и на сайте «Миротворец», куда его внесли за якобы незаконное посещение Крыма.