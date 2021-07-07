«Даже мертвые кусаются». Дело Киркорова показало, как на самом деле Украина борется против российских артистов
«Даже мертвые кусаются». Дело Киркорова показало, как на самом деле Украина борется против российских артистов
Дело же не в угрозе (Киркорова обвиняли в угрозе нацбезопасности — ред.). Угроза — это же филькина грамота, так сказать. У нас есть статья, кажется 111-я, по которой чуть кто им не так угоден, они тут же навешивают измену родине. Они — это режим, до этого Порошенко, до Порошенко Ющенко был, когда началась эта вся буза. Где-то в 2004 году при Ющенко началась организованная русофобия, которая была очень хорошо подготовлена всевозможными академиками, профессорами, которые здесь (на Украине. — ред.) активизировались с 1991 года, успешно развращая наши души», — сказал Быстряков.

По его словам, эта «свистопляска», начавшаяся с 2014 года, успешно отвлекает внимание людей от проблем: от тарифов, от войны в Донбассе.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

 