Украинский композитор и пианист Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему в конце июня российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину как опасному лицу, а уже через пару дней исключили его из этого списка

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По его словам, эта «свистопляска», начавшаяся с 2014 года, успешно отвлекает внимание людей от проблем: от тарифов, от войны в Донбассе.

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