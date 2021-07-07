Дело же не в угрозе (Киркорова обвиняли в угрозе нацбезопасности — ред.). Угроза — это же филькина грамота, так сказать. У нас есть статья, кажется 111-я, по которой чуть кто им не так угоден, они тут же навешивают измену родине. Они — это режим, до этого Порошенко, до Порошенко Ющенко был, когда началась эта вся буза. Где-то в 2004 году при Ющенко началась организованная русофобия, которая была очень хорошо подготовлена всевозможными академиками, профессорами, которые здесь (на Украине. — ред.) активизировались с 1991 года, успешно развращая наши души», — сказал Быстряков.
По его словам, эта «свистопляска», начавшаяся с 2014 года, успешно отвлекает внимание людей от проблем: от тарифов, от войны в Донбассе.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.